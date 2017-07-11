В центре Луцка священник избил фотокорреспондента

11.07.17 15:45Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Нападавший проявлял агрессию и к полицейским, которые приехали его задерживать.

Нападавший проявлял агрессию и к полицейским, которые приехали его задерживать. В Луцке послушник одной из православных общин избил фотокорреспондента Владимира Лукьянчука. Инцидент произошел перед главным корпусом Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки, передает местное издание Вестник и К.

Как рассказали в полиции, конфликт возник, потому что Лукьянчук сделал мужчине и его спутнице замечание. В ответ посыпались удары. Утверждается, что оба мужчины были в нетрезвом состоянии.

"Нападавший проявлял агрессию и к людям, которые пытались оттащить его от 69-летнего фотографа, и к полицейским, которые приехали его задерживать. Более того, мужчина продолжал подвиги в наркодиспансере, куда его привезли на освидетельствование. Поэтому полицейским снова пришлось укрощать задержанного", – говорится в сообщении.

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