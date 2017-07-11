В Киеве у мужчины отобрали 500 тыс. гривен В Голосеевском районе Киева злоумышленники отобрали у мужчины сумку, в которой находились 500 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина. Как сообщается, происшествие произошло около 15:30 неподалеку от банковского отделения. По прибытии сотрудников полиции выяснилось, что киевлянин вышел из банковского отделения с сумкой с деньгами, которую положил в свой автомобиль на заднее сиденье. В этот момент к нему подбежали несколько человек в масках и камуфляже, порезали два колеса и выхватили сумку. Злоумышленники скрылись на автомобиле "Фольксваген" серого цвета. В столице введен план "Перехват". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама