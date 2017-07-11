В Киеве у мужчины отобрали 500 тыс. гривен

11.07.17 18:15Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

В Голосеевском районе Киева злоумышленники отобрали у мужчины сумку, в которой находились 500 тыс. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, происшествие произошло около 15:30 неподалеку от банковского отделения.

По прибытии сотрудников полиции выяснилось, что киевлянин вышел из банковского отделения с сумкой с деньгами, которую положил в свой автомобиль на заднее сиденье. В этот момент к нему подбежали несколько человек в масках и камуфляже, порезали два колеса и выхватили сумку.

Злоумышленники скрылись на автомобиле "Фольксваген" серого цвета. В столице введен план "Перехват".

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