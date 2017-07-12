На Донбассе односельчане избили отца и сына за фразу "Слава Украине"

Виктор Голубенко находится в больнице в тяжелом состоянии.

В селе Гришино Покровского района Донецкой области ночью 7 июля 19-летнего Михаила Голубенко и его отца избили односельчане. Поводом для избиения стала проукраинская позиция парня, передает сайт Вчасно. По словам пострадавшего, своих взглядов он никогда не скрывал, в селе все знали о его проукраинской позиции и членов его семьи. Но парень никогда не думал, что это станет поводом для того, что на него набросятся его же односельчане.

Отмечается, что со всеми из своих обидчиков Голубенко был знаком до этого и, несмотря на разность во взглядах, никогда не конфликтовал.

"Ночью мы выходили из кафе, когда встретили компанию из четверых человек, – рассказывает Михаил Голубенко. – Они обратились ко мне и сказали: "Ну что, патриот?", на что я ответил: "Слава Украине!". После этого посыпались оскорбления, вслед за которыми пошли удары".

Парню удалось вырваться и позвонить отцу. Виктор Голубенко приехал сразу же, но, не успев даже вникнуть в конфликт, получил удар по голове. "Мужа и сына избивали на глазах у дочери, – рассказывает мать Михаила, Оксана Голубенко. – Мужа били в одном углу, сына – в другом. Люди, с которыми я живу в одном селе и каждый день здороваюсь… У меня в один момент все восприятие рухнуло, они все знали и мужа и сына, и это не помешало так с ними поступить".

Односельчане ударили главу семейства со спины битой по голове, после чего принялись избивать его ногами до потери сознания.

"На крики дочери о помощи никто не отозвался. Все, что она смогла – это позвонить матери и сказать в трубку, что папу и брата убивают. Уже без сознания Виктора затащили в машину. Хирурги в Покровской ЦРБ около часа "собирали" его лицо в челюстно-лицевом отделении. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нападения на своих же односельчан в Гришино уже были. До этого эти же люди избили целую семью, включая пожилую женщину. Но должного наказания так никто и не понес.