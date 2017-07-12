Центр Ровно затопило из-за мощного ливня (видео)

В Ровенской области из-за мощного 11 июля ливня затопило улицы и трассы, а в центре Ровно некоторые автомобили не могли выбраться из потока воды.

На трассах области автомобили съезжали на обочину переждать непогоду.

По словам местные жителей, ливень продолжался несколько часов. После непогода утихла и вода сошла.