Центр Ровно затопило из-за мощного ливня (видео)

12.07.17 13:50Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В Ровенской области из-за мощного 11 июля ливня затопило улицы и трассы, а в центре Ровно некоторые автомобили не могли выбраться из потока воды.

На трассах области автомобили съезжали на обочину переждать непогоду.

По словам местные жителей, ливень продолжался несколько часов. После непогода утихла и вода сошла.

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