В Черкасской области молния убила семью

13.07.17 09:01Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Мужчина и женщина погибли сразу, а их сын скончался в больнице.

Молния попала в семью из трех человек в Черкасской области, мужчина и женщина погибли на месте, их сын скончался в больнице. Об этом сообщил пресс-секретарь ГосЧС в Черкасской области Константин Проценко на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла днем 12 июля на поле в районе села Кузьмина Гребля Христиновского района.

"Трагедия произошла, когда семья (38-летний мужчина, его 35-летняя жена и 15-летний сын) собирали на поле сельскохозяйственного производственного комбината огурцы. В результате происшествия мужчина и молодая женщина погибли на месте.Травмированного юношу в критическом состоянии срочно доставили в реанимационное отделение Христиновской центральной районной больницы. Несмотря на усилия медиков, так и не придя в сознание, через два часа юноша скончался", – написал он.

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