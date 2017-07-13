Свобода: На Полтавщине жестоко избит местный лидер партии

13.07.17 10:26Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Мужчину обнаружили с многочисленными травмами.

В Миргороде Полтавской области 12 июля был жестоко избит председатель фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете, руководитель городской "Свободы" Олег Супруненко.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы. Как стало известно, нападение произошло ночью, когда Супруненко возвращался с работы – Миргородского арматурного завода.

Обнаружили мужчину с многочисленными переломами и травмами. Нападавшие забрали вещи и документы Супруненко.

"Наш собрат находится в реанимации в тяжелом состоянии, он получил многочисленные травмы, угрожающие жизни. Вероятно, за ним вели наблюдение. Не исключаем, что это политическая расправа.

В Миргородской городском совете "Свобода" находится в оппозиции. Олег Супруненко защищает интересы миргородцев по уменьшению тарифов на проезд. Поэтому предполагаем, что нападение могло произойти по политическим мотивам", - отметили в пресс-службе.

"Свобода" потребовала от правоохранительных органов провести быстрое и беспристрастное расследование.

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