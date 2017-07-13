В Бразилии дети родились спустя 4 месяца после смерти матери

Это кажется чем-то из области фантастики, но в Бразилии двойняшки появились на свет спустя 123 дня после смерти их матери.

В течение четырех месяцев бразильские врачи поддерживали жизнедеятельность умершей пациентки. Это рекордный срок, зафиксированный официально.

Мать детей, 21-летняя Франкилен да Сильва Замполи Падилха, умерла в 21-летнем возрасте, будучи беременной двойней. Причиной ее смерти стал внезапный инсульт. Она позвонила мужу и пожаловалась на сильную головную боль. Супруг отвез девушку в больницу, но врачи не сумели помочь. Они констатировали смерть Франкилен и планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения сразу после того, как остановятся сердца ее нерожденных двойняшек.

Этим случаем занимался доктор Далтон Ривабем из больницы Носсо Сеньора до Россо в Кампо Ларго. Команда специалистов под его руководством на протяжении 123 дней с октября по февраль поддерживала жизнедеятельность организма женщины. Врачи анализировали состояние тела, поддерживали кровоток и вводила необходимые препараты. Параллельно медики пытались обеспечить нерожденным малышам чувство материнской привязанности: они говорили с ними и пели для них.

В феврале 2017 года Франкилен сделали экстренное кесарево сечение, после чего новорожденных девочку Анну и мальчика Асафа перевели в отделение для недоношенных детей. Их отец Муриэл, который также воспитывает 2-летнюю дочь, наконец-то смог похоронить жену. Вес Анны при рождении составил 1,27 кг, Асафа – 1,36 кг.

Известно, что сейчас двойняшек уже отпустили домой. Помогать воспитывать их отцу-одиночке будет мать его умершей супруги Ангела Сильва.