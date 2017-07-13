В Бразилии дети родились спустя 4 месяца после смерти матери

13.07.17 12:15Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Это кажется чем-то из области фантастики, но в Бразилии двойняшки появились на свет спустя 123 дня после смерти их матери.

В течение четырех месяцев бразильские врачи поддерживали жизнедеятельность умершей пациентки. Это рекордный срок, зафиксированный официально.

Мать детей, 21-летняя Франкилен да Сильва Замполи Падилха, умерла в 21-летнем возрасте, будучи беременной двойней. Причиной ее смерти стал внезапный инсульт. Она позвонила мужу и пожаловалась на сильную головную боль. Супруг отвез девушку в больницу, но врачи не сумели помочь. Они констатировали смерть Франкилен и планировали отключить ее от системы жизнеобеспечения сразу после того, как остановятся сердца ее нерожденных двойняшек.

Этим случаем занимался доктор Далтон Ривабем из больницы Носсо Сеньора до Россо в Кампо Ларго. Команда специалистов под его руководством на протяжении 123 дней с октября по февраль поддерживала жизнедеятельность организма женщины. Врачи анализировали состояние тела, поддерживали кровоток и вводила необходимые препараты. Параллельно медики пытались обеспечить нерожденным малышам чувство материнской привязанности: они говорили с ними и пели для них.

В феврале 2017 года Франкилен сделали экстренное кесарево сечение, после чего новорожденных девочку Анну и мальчика Асафа перевели в отделение для недоношенных детей. Их отец Муриэл, который также воспитывает 2-летнюю дочь, наконец-то смог похоронить жену. Вес Анны при рождении составил 1,27 кг, Асафа – 1,36 кг.

Известно, что сейчас двойняшек уже отпустили домой. Помогать воспитывать их отцу-одиночке будет мать его умершей супруги Ангела Сильва.

Похожие новости

21.04.17 13:32Двое детей из Украины погибли в ДТП в Северной Осетии – СМИ

20.03.17 19:38В Сумах дети отравились алкоголем

20.03.17 14:53После Олимпиады-2016, cпортивные объекты превратили в руины

07.03.17 18:45В Бразилии забили супергол с центра поля (видео)

20.01.17 13:17Археологи рассказали, зачем в Древнем Египте хоронили детей в горшках

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Четверг, 13.07.2017

Закругление верхнее-левое

13:00Как магазины обуви обманывают покупателей (видео)

12:45Депутаты Николаевского горсовета трижды признают РФ агрессором

12:30ТОП-10 стран для иммиграции в 2017 году

12:15В Бразилии дети родились спустя 4 месяца после смерти матери

12:00Стало известно, сколько квадратных метров жилья приходится в среднем на одного украинца

11:45В Украину пришли дожди с грозами и похолодание

11:30Обзор курса гривны к доллару США и другим основным валютам сегодня 13.07.2017

10:26Свобода: На Полтавщине жестоко избит местный лидер партии

10:03В патрульную полицию города Николаева требуются еще сто человек

09:3513 и 14 июля в Николаеве состоятся две сессии городского совета

09:17Михаил Жванецкий об одесском языке: «Это вымышленный в Москве говор»

09:01В Черкасской области молния убила семью

08:32Мальта разрешила однополые браки

 12.07

21:00Депутаты хотят защитить бизнес от трудовых инспекторов

20:40В центре Николаева фура зацепила маршрутное такси

20:20Минфин докапитализировал Приватбанк на 22,5 млрд

20:00Одна из лучших авиакомпаний мира начинает полёты в Украину

19:40Специалисты рассказали, как отличить родинку от рака

19:20СМИ: Киев объявит Донбасс оккупированным Россией

19:00Порошенко анонсировал создание нового министерства

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

29.06.17 13:252270

Украина ждет оборудования для киберзащиты в рамках трастового фонда НАТО

29.06.17 13:392220

Украинские художники выпустили необычную украинскую азбуку: Шиваченко, Ирий и Евшан-зелье

29.06.17 13:542110

Завтра николаевцы попрощаются с Александром Поповым, погибшим в зоне АТО

29.06.17 14:072180

В Николаеве прошли совместные учения БСМП и медслужбы 36-й бригады морской пехоты

Самые читаемые

02.07.17 11:0013630

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227220

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:176900

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:155790

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама