Канадец признался в Сети в убийстве и был арестован

13.07.17 15:30Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Жертвой стала его подруга, с которой произошла серьезная ссора.

Житель канадского города Онтарио Агер Хасан был арестован полицией США по подозрению в убийстве своей подруги Мелинды Василие после того, как признался в содеянном на сервисе Reddit.

Тело девушки правоохранители обнаружили в ее собственной квартире в городе Китченер в апреле этого года. На теле убитой были найдены следы ножевых ранений. Спустя несколько дней после убийства пользователь Хасан обнародовал свой пост, в котором описал процесс убийства и признался, что рассказал подруге о связях с другими женщинами. Это стало поводом для серьезной размолвки, в результате которой он ударил девушку ножом и сбежал.

После этого он несколько раз публиковал в Instagram фото с убитой подругой и сопровождал их комментариями об ошибках, совершенных в отношениях. А в одном из последних опроверг, что сбежал в Мексику от преследования.

Задержан парень был в американском Техасе. В настоящее время ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени и ожидается суд.

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