На видео показали туриста, сорвавшегося с парашюта

Мужчина сорвался с высоты свыше 30 метров во время занятия парасейлингом.

Австралиец во время отдыха на таиландском острове Пхукет сорвался с парашюта во время занятия парасейлингом, передает The Daily Mail. Падение с высоты более 30 метров оказалось для мужчины смертельным.

Издание сообщает, что 70-летний бизнесмен прибыл на отдых на Пхукет в компании своей супруги. Именно она снимала на видео смертельное падение мужа.

Мужчина совершил взлет вместе с инструктором Хасси, однако по непонятным причинам сорвался и упал, а после скончался по дороге в больницу от полученных травм.

Правоохранительные органы начали расследование по факту смерти туриста. В настоящее время задержаны мужчина, управляющий катером, а также инструктор. Им были предъявлены обвинения в халатности, ставшей причиной смерти человека.