Все имущество и акции ЧСЗ арестованы

Определениями Печерского районного суда Киева наложен арест на недвижимое имущество ПАО "Черноморский судостроительный завод" (производственные цеха, комплекс складов, достроенная набережная, комплекс пансионата и др., всего 21 объект), расположенное в Николаеве и Коблево.

Арестованы также на 99,87% акций общества, владельцами которых в являются девять компаний, зарегистрированных в Украине и Кипре", - сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко указал, что идет досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Фонда госимущества Украины, министерства промышленной политики, ОАО "Херсонский судостроительный завод" при внесении в 2011 году изменений в пункт 11.6 договора купли-продажи акций ГАХК "Черноморский судостроительный завод", что привело к уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн. грн и причинение ущерба государству.

"Следствие дает оценку (действиям) должностным лицам министерства промышленной политики и Фонда государственного имущества. Также усматривается умышленное доведение до банкротства ПАО "Черноморский судостроительный завод" должностными лицами предприятия и должностными лицами других субъектов хозяйствования", - резюмировал генпрокурор.