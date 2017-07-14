В зоне АТО три десятка обстрелов, двое раненных – штаб

14.07.17 08:25Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Украинские военные пострадали в районе Марьинки.

Прошлые сутки, 13 июля, на Донбассе снова были неспокойными. Вечером и ночью подразделения сепаратистов усилили обстрелы позиций ВСУ на Донецком и Мариупольском направлениях. Два бойца получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Около 20 и 21 часа боевики из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вели огонь по Водяному, Павлополю, Широкино, Гнутово. В это же время преступники из 82-миллиметровых минометов били по Новомихайловке", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 21 до 22 часов опорные пункты ВСУ возле Марьинки обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и минометов. Именно здесь два украинских военных получили осколочные ранения.

Горячо в конце суток было и возле Авдеевки на Донецком направлении. Здесь, начиная с 21 и почти до 23 часов, сепаратисты со стороны Спартака. Ясиноватой, Минерального пять раз открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также обстрелы зафиксированы в районе шахты Бутовка.

На Луганском направлении после 19 часов под вражеский огонь попали поселки Станица Луганская, Новоалександровка и Новотошковское.

Всего за прошлые сутки противник 29 раз нарушил перемирие на Донбассе.

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