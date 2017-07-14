СМИ: В Харькове задержаны террористы ИГИЛ

Силовики ранили ногу одного из задержанных.

В Харькове 13 июля правоохранители со стрельбой задержали двоих террористов Исламского государства. Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

"В четверг, 13 июля, в Харькове возле ТРЦ Караван на Алексеевке произошла стрельба. Инцидент произошел около 19:30 на парковке торгового центра", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, к двум мужчинам, один из которых был неславянской внешности, подошли двое граждан в штатском и приказали тем лечь на землю. После этого один из мужчин бросился бежать, в него выстрелили и он упал, второй мужчина в этом время оставался у машины. По предварительной информации, пуля попала мужчине в ногу.

В комментарии изданию, правоохранители, которые находились на месте события, сообщили, что в результате спецоперации были задержаны два террориста ИГИЛ.

Кроме того, сообщается, что по словам начальника пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, сотрудники управления задержали преступника, который находился международном розыске.