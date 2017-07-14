В редакции холдинга Вести проходят обыски

14.07.17 12:23Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Работа редакционного офиса заблокирована.

В киевской редакции медиа-холдинга Вести в бизнес-центре Гулливер на площади Спортивной, 1в пятницу, 14 июля, пришли с обысками силовики. Работа редакционного офиса заблокирована, сообщается на сайте Вестей.

"В редакцию газеты Вести, сайта и радио пришли представители нацполиции и военной прокуратуры. Под ТЦ Гулливер был замечен главный военный прокурор Анатолий Матиос", – сообщает СМИ.

В то же время источник Цензор.НЕТ в редакции уточнил, что обыски проходят именно по делу, связанному с газетой. По словам собеседника издания, правоохранители отобрали телефоны у всех сотрудников.

Информацию об обыске в подтвердил и спикер Нацполиции Ярослав Тракало. "Нацполиция и ГПУ проводят следственные действия в офисных помещениях ТРЦ "Гулливер", – сказал он.

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