30.06.17 14:472630
У Варваровского моста блондинка на «Мерседесе» врезалась в столб
|14.07.17 12:48
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Днем в пятницу, 14 июля, на улице Большой Морской в Николаеве, у въезда на Варваровский мост, автомобиль «Мерседес» врезался в опору рекламного щита.
Днем в пятницу, 14 июля, на улице Большой Морской в Николаеве, у въезда на Варваровский мост, автомобиль «Мерседес» врезался в опору рекламного щита.
Женщина на «Мерседесе» выезжал на мост, в направлении Варваровки, со стороны улицы Бугский Бульвар. Во время движения, дама не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, снесла металлическое ограждение вдоль тротуара и врезалась в опору рекламного щита, передаёт Новости-Н.
В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения. Женщину-водителя от травм спасла штатно сработавшая подушка безопасности.