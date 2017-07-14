У Варваровского моста блондинка на «Мерседесе» врезалась в столб

Днем в пятницу, 14 июля, на улице Большой Морской в Николаеве, у въезда на Варваровский мост, автомобиль «Мерседес» врезался в опору рекламного щита.

Женщина на «Мерседесе» выезжал на мост, в направлении Варваровки, со стороны улицы Бугский Бульвар. Во время движения, дама не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, снесла металлическое ограждение вдоль тротуара и врезалась в опору рекламного щита, передаёт Новости-Н.

В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения. Женщину-водителя от травм спасла штатно сработавшая подушка безопасности.