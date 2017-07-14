У Варваровского моста блондинка на «Мерседесе» врезалась в столб

14.07.17 12:48Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Днем в пятницу, 14 июля, на улице Большой Морской в Николаеве, у въезда на Варваровский мост, автомобиль «Мерседес» врезался в опору рекламного щита.

Женщина на «Мерседесе» выезжал на мост, в направлении Варваровки, со стороны улицы Бугский Бульвар. Во время движения, дама не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части, снесла металлическое ограждение вдоль тротуара и врезалась в опору рекламного щита, передаёт Новости-Н.

В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения. Женщину-водителя от травм спасла штатно сработавшая подушка безопасности.

Похожие новости

03.07.17 09:30В центре Николаева DAF влетел в дерево — водитель погиб на месте

08.06.17 16:49"Декоммунизация" продолжается: возле мэрии сбили столб с фонарями

23.05.17 16:52Николаевских маршрутчиков обяжут установить gps-передатчики

23.05.17 16:25Смертельная авария на трассе Н-11: чтобы достать водителя, пришлось разрезать машину пополам

31.03.17 15:47В Николаеве водитель сбил пешехода, погрузил его в машину и скрылся

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Пятница, 14.07.2017

Закругление верхнее-левое

14:43В городе Николаеве в суд вызвали полицию утихомиривать разбушевавшихся

13:55Шестимесячный бегемотик впервые увидел своего папу в зоопарке "Цинциннати"

13:53У Миколаєві відкрили інсталяцію для привернення уваги до проблеми торгівлі людьми

13:39В Украине производство автомобилей выросло на 73%

13:35В Николаеве состоится турнир по стритболу

13:26Киев планирует разместить еврооблигации на два миллиарда долларов

13:12На перегоне возле Кульбакино сливал топливо с бака тепловоза лучший железнодорожник Украины

13:01И.о. начальника николаевского облздрава уволен: новый победитель конкурса проходит спецпроверку

12:48У Варваровского моста блондинка на «Мерседесе» врезалась в столб

12:36Работа не задалась: Киселева покинула сессию, Сенкевич предложил закрыть заседание

12:23В редакции холдинга Вести проходят обыски

12:12В Николаеве ликвидируют маршрут № 24, вместо него запустят № 99 (МАРШРУТ)

11:57В отношениях Европы и Украины начался кризис – эксперт

11:49Реванш Джошуа-Кличко может пройти на арене боя Мейвезера и Макгрегора

11:37Бейонсе впервые показала новорожденных близнецов

11:30В прокуратуре заявили, что одному из пойманных на взятке налоговиков предъявили обвинение — второй на очереди

11:18Во Львове убран мусор на всех перегруженных площадках

11:07Сессия Николаевского горсовета. ОНЛАЙН

10:56Перспективы отдыха в Коблево: «молдавская» территория

10:43СМИ: В Харькове задержаны террористы ИГИЛ

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.06.17 14:472630

На Николаевщине дали старт ремонту многострадальной трассы

30.06.17 14:592310

В Николаеве убийцу подростка отпустили по амнистии

30.06.17 15:122260

Кому в Украине впервые разрешили двойное гражданство

30.06.17 15:252400

На Ровенщине задержали вора в законе, который контролировал добычу янтаря

Самые читаемые

02.07.17 11:0014390

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227490

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:177190

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:156010

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама