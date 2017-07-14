На перегоне возле Кульбакино сливал топливо с бака тепловоза лучший железнодорожник Украины

Во время внезапной проверки на Одесской железной дороге зафиксировано две кражи дизельного топлива. На перегоне Кульбакино-Прибугская попались на горячем машинист депо «Николаев» Исак и составитель поездов Мороз. Они сливали топливо из бака тепловоза в автомобиль УАЗик.

Кража была спланированной - в автомобиле была емкость объемом 1000 литров и мотопомпа. В баке уже успели слить полтысячи литров топлива.

Кстати, 59-летний машинист Исак имеет первый класс квалификации, машинисто тепловоза работает с 2007 года. И по празникам надевает почетный знак «Лучший работник железнодорожного транспорта Украины».

Составитель поездов разряда Мороз работает железной дороге с 2013 года и в подобном замечен не был. А кража дизельного топлива на этом перегоне уже вторая в этом год, сообщает пресс-служба регионального филиала «Одесская железная дорога» «Укрзалізниці».