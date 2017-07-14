В городе Николаеве в суд вызвали полицию утихомиривать разбушевавшихся

14.07.17 14:43Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

В производстве судьи Центрального районного суда Сергея Черниенко находится уголовное производство по обвинению 40-летнего николаевца совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

14 июля первое судебное заседание началось с ЧП - перед его началом между обвиняемым и знакомым потерпевшей возник конфликт. Судьям пришлось вызывать полицейских. Приехали через 20 минут после инцидента, а затем они вместе с судебными распорядителями обеспечивали порядок в зале заседании, передаёт Николаевские новости.

Прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому в декабре 2015-го у здания Николаевской мэрии обвиняемы насильно усадил в свой автомобиль 30-летнюю горожанку. По ее требования остановиться мужчина не реагировал.

Впоследствии женщина освободилась с помощью своего знакомого.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал частично. Суд выслушал потерпевшую и для вызова свидетелей в заседании объявлен перерыв до 26 сентября, сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Похожие новости

28.06.17 17:40В Николаеве продлили набор в патрульную полицию

18.06.17 18:31Напавшие на активиста Дениса Барашковского будут под стражей до 13 августа

17.06.17 18:2312 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 11:29В Николаеве суд оштрафовал за взятку преподавателя НУКа

23.05.17 12:26Оперативная информация за сутки по Николаевщине

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Пятница, 14.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:10Можна діставати улюблену теплу піжаму. Синоптик розповіла, чого чекати найближчими вихідними

18:57В Николаеве может быть сорван отопительный сезон: нет денег

18:49Вознесенский «гипертоник» в своей теплице вырастил полсотни двухметровых кустов конопли

18:37На Киевщине депутат побил школьника за пост

18:24Порошенко: Армия получит танки Т-72 и Оплот

18:11При нападении на курорт в Египте погибли украинцы

17:55В Николаеве от столкновения с Geely перевернулся грузовик

17:47Голова ОДА Савченко сьогодні у Первомайську перерізав стрічку та вручив нагороди

17:39Застрявшего в банкомате рабочего не спасали, приняв просьбы за шутку

17:28Определены лучшие города для путешествий

17:19Veloforum 2017 у Миколаєві

17:06Названы лучшие сериалы года

16:51Как цвет пищи влияет на организм

16:3788-летняя старушка, жестоко избитая ворами, спустя неделю умерла в больнице

16:25В Гарварде создали рекордно сложный квантовый компьютер

16:10На Николаевщине любителям экстрима приготовили сюрприз

15:5816 июля между Киевом и Николаевом будет курсировать дополнительный поезд

15:46Любительница селфи разбила экспонаты на $200 тысяч

15:37Длинный рабочий день ведет к аритмии – ученые

15:25На меткомбинате в Мариуполе погибли три человека

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.06.17 19:134090

В Украине хотят изменить систему прописки

30.06.17 19:252440

Погода на выходные в Николаеве

30.06.17 19:362930

ДТП в Николаеве: пострадал байкер (видео)

30.06.17 19:472560

Гороскоп на 1 июля 2017

Самые читаемые

02.07.17 11:0014480

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227510

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:177240

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:156030

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама