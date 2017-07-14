В городе Николаеве в суд вызвали полицию утихомиривать разбушевавшихся

В производстве судьи Центрального районного суда Сергея Черниенко находится уголовное производство по обвинению 40-летнего николаевца совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

14 июля первое судебное заседание началось с ЧП - перед его началом между обвиняемым и знакомым потерпевшей возник конфликт. Судьям пришлось вызывать полицейских. Приехали через 20 минут после инцидента, а затем они вместе с судебными распорядителями обеспечивали порядок в зале заседании, передаёт Николаевские новости.

Прокурор объявил обвинительный акт, согласно которому в декабре 2015-го у здания Николаевской мэрии обвиняемы насильно усадил в свой автомобиль 30-летнюю горожанку. По ее требования остановиться мужчина не реагировал.

Впоследствии женщина освободилась с помощью своего знакомого.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал частично. Суд выслушал потерпевшую и для вызова свидетелей в заседании объявлен перерыв до 26 сентября, сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.