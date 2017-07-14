На меткомбинате в Мариуполе погибли три человека

На заводе произошел обвал перекрытий одного из цехов.

Сегодня утром в Мариуполе на меткомбинате имени Ильича обвалилось перекрытие, погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передаёт КорреспонденТ.net

Сообщение об инциденте поступило в Кальмиусское отделение полиции Мариуполя около 11 утра. Позже стало известно о гибели троих рабочих, среди них – женщина. Еще один человек пострадал.

По информации местных СМИ, погибли сотрудники подрядной организации Акцепт-строй. Как сообщает сайт 0629 со ссылкой на пресс-службу Метинвеста, проводились ремонтные работы в одном из зданий цеха. Перекрытие неожиданно обвалилось, трое мужчин упали вниз, а сверху их завалило бетонными плитами. Рабочие погибли мгновенно. Еще у одного человека сломана рука.

Сейчас формируется комиссия, которая проведет расследование этого инцидента.