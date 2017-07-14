88-летняя старушка, жестоко избитая ворами, спустя неделю умерла в больнице

14.07.17 16:37Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Бабушка, вилами отбивавшая свое имущество от двух воров, умерла в больнице.

В начале июля в селе Воссиятское Еланецкого района полицейские задержали двух зэков, избивших 88-летнюю старушку до полуобморочного состояния, передаёт Николаевские новости.

Эти двое влезли во двор к пожилой женщине в поисках металлических изделий. Непрошенных гостей домовладелица пыталась прогнать вилами, но молодые мужчины с легкостью отобрали «оружие» у старухи. Они жестоко избили ее и вынесли со двора газовый баллон, металлическую бочку и газовую плитку. Той же ночью нелюди продали вещи пенсионерки за 500 гривен, а деньги пропили.

Избитая бабушка через неделю умерла в больнице…

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области, начато уголовное производство по статье «Разбой». А после смерти потерпевшей преступление дополнительно квалифицировали еще и по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть».

Нападавшие арестованы, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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