88-летняя старушка, жестоко избитая ворами, спустя неделю умерла в больнице

Бабушка, вилами отбивавшая свое имущество от двух воров, умерла в больнице.

В начале июля в селе Воссиятское Еланецкого района полицейские задержали двух зэков, избивших 88-летнюю старушку до полуобморочного состояния, передаёт Николаевские новости.

Эти двое влезли во двор к пожилой женщине в поисках металлических изделий. Непрошенных гостей домовладелица пыталась прогнать вилами, но молодые мужчины с легкостью отобрали «оружие» у старухи. Они жестоко избили ее и вынесли со двора газовый баллон, металлическую бочку и газовую плитку. Той же ночью нелюди продали вещи пенсионерки за 500 гривен, а деньги пропили.

Избитая бабушка через неделю умерла в больнице…

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области, начато уголовное производство по статье «Разбой». А после смерти потерпевшей преступление дополнительно квалифицировали еще и по статье «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть».

Нападавшие арестованы, им грозит до 10 лет лишения свободы.