Застрявшего в банкомате рабочего не спасали, приняв просьбы за шутку

14.07.17 17:39Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Мужчина клиентам подсовывал записку, но на нее никто не реагировал несколько часов.

В американском городе Корпус-Кристи в штате Техас рабочий, обслуживающий банкоматы, застрял в одном из аппаратов, но его просьбы о помощи воспринимались как шутка, передает CBS News.

Мужчину вызвали устранить неполадки в технической комнате, которая располагается за банкоматом, встроенным в стену здания.

Дверь захлопнулась и мужчина оказался заперт в маленьком пространстве, а магнитную карточку и телефон оказались забытыми в автомобиле.

Рабочий пытался кричать, но его не было слышно. Поэтому он решил подсовывать людям, снимающим деньги, записки с просьбой о помощи вместе с чеком.

"Помогите, пожалуйста. Я внутри, у меня нет телефона. Пожалуйста, позвоните по номеру...", - говорилось в записке.

Однако люди считали это розыгрышем и никак не реагировали на призыв о помощи. Только через несколько часов, мужчина, обнаруживший записку, увидел проезжающий мимо патруль полиции и рассказал им о ситуации.

Полицейские также подумали, что это чья-то шутка, но все же решили проверить банкомат. Они позвонили по указанному в записке номеру, и в компании подтвердили, что их сотрудник был вызван для обслуживания банкомата. Полицейские выломали дверь и освободили мужчину.

Похожие новости

19.10.15 12:28Драма забытой войны: сирийский пример для Донбасса

11.05.15 18:17США продолжат домогаться Дмитрия Фирташа

18.12.14 09:07Обама подписал закон о поддержке Украины, но не о поставках оружия

08.09.13 11:08В США марихуану продает спецавтомат

31.10.11 13:05Неизвестные похитили 0,16 млн гривен из банкомата в Николаевской области

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Пятница, 14.07.2017

Закругление верхнее-левое

19:10Можна діставати улюблену теплу піжаму. Синоптик розповіла, чого чекати найближчими вихідними

18:57В Николаеве может быть сорван отопительный сезон: нет денег

18:49Вознесенский «гипертоник» в своей теплице вырастил полсотни двухметровых кустов конопли

18:37На Киевщине депутат побил школьника за пост

18:24Порошенко: Армия получит танки Т-72 и Оплот

18:11При нападении на курорт в Египте погибли украинцы

17:55В Николаеве от столкновения с Geely перевернулся грузовик

17:47Голова ОДА Савченко сьогодні у Первомайську перерізав стрічку та вручив нагороди

17:39Застрявшего в банкомате рабочего не спасали, приняв просьбы за шутку

17:28Определены лучшие города для путешествий

17:19Veloforum 2017 у Миколаєві

17:06Названы лучшие сериалы года

16:51Как цвет пищи влияет на организм

16:3788-летняя старушка, жестоко избитая ворами, спустя неделю умерла в больнице

16:25В Гарварде создали рекордно сложный квантовый компьютер

16:10На Николаевщине любителям экстрима приготовили сюрприз

15:5816 июля между Киевом и Николаевом будет курсировать дополнительный поезд

15:46Любительница селфи разбила экспонаты на $200 тысяч

15:37Длинный рабочий день ведет к аритмии – ученые

15:25На меткомбинате в Мариуполе погибли три человека

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.06.17 19:252440

Погода на выходные в Николаеве

30.06.17 19:362930

ДТП в Николаеве: пострадал байкер (видео)

30.06.17 19:472560

Гороскоп на 1 июля 2017

30.06.17 19:582650

Зачем носят красную нить на руке

Самые читаемые

02.07.17 11:0014480

В Николаеве нацгвардейцы присягнули на верность Украине

02.07.17 20:227510

С 1 августа пособие по уходу за ребенком до трех лет не выплачивается

08.07.17 23:177240

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

03.07.17 18:156030

Военный парад в Минске 3 июля 2017 года. Видео

 Дата следующего розыгрыша: 15.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама