Застрявшего в банкомате рабочего не спасали, приняв просьбы за шутку

Мужчина клиентам подсовывал записку, но на нее никто не реагировал несколько часов.

В американском городе Корпус-Кристи в штате Техас рабочий, обслуживающий банкоматы, застрял в одном из аппаратов, но его просьбы о помощи воспринимались как шутка, передает CBS News.

Мужчину вызвали устранить неполадки в технической комнате, которая располагается за банкоматом, встроенным в стену здания.

Дверь захлопнулась и мужчина оказался заперт в маленьком пространстве, а магнитную карточку и телефон оказались забытыми в автомобиле.

Рабочий пытался кричать, но его не было слышно. Поэтому он решил подсовывать людям, снимающим деньги, записки с просьбой о помощи вместе с чеком.

"Помогите, пожалуйста. Я внутри, у меня нет телефона. Пожалуйста, позвоните по номеру...", - говорилось в записке.

Однако люди считали это розыгрышем и никак не реагировали на призыв о помощи. Только через несколько часов, мужчина, обнаруживший записку, увидел проезжающий мимо патруль полиции и рассказал им о ситуации.

Полицейские также подумали, что это чья-то шутка, но все же решили проверить банкомат. Они позвонили по указанному в записке номеру, и в компании подтвердили, что их сотрудник был вызван для обслуживания банкомата. Полицейские выломали дверь и освободили мужчину.