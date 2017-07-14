30.06.17 19:252440
Застрявшего в банкомате рабочего не спасали, приняв просьбы за шутку
|14.07.17 17:39
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Мужчина клиентам подсовывал записку, но на нее никто не реагировал несколько часов.
Мужчина клиентам подсовывал записку, но на нее никто не реагировал несколько часов.
В американском городе Корпус-Кристи в штате Техас рабочий, обслуживающий банкоматы, застрял в одном из аппаратов, но его просьбы о помощи воспринимались как шутка, передает CBS News.
Мужчину вызвали устранить неполадки в технической комнате, которая располагается за банкоматом, встроенным в стену здания.
Дверь захлопнулась и мужчина оказался заперт в маленьком пространстве, а магнитную карточку и телефон оказались забытыми в автомобиле.
Рабочий пытался кричать, но его не было слышно. Поэтому он решил подсовывать людям, снимающим деньги, записки с просьбой о помощи вместе с чеком.
"Помогите, пожалуйста. Я внутри, у меня нет телефона. Пожалуйста, позвоните по номеру...", - говорилось в записке.
Однако люди считали это розыгрышем и никак не реагировали на призыв о помощи. Только через несколько часов, мужчина, обнаруживший записку, увидел проезжающий мимо патруль полиции и рассказал им о ситуации.
Полицейские также подумали, что это чья-то шутка, но все же решили проверить банкомат. Они позвонили по указанному в записке номеру, и в компании подтвердили, что их сотрудник был вызван для обслуживания банкомата. Полицейские выломали дверь и освободили мужчину.