В Николаеве от столкновения с Geely перевернулся грузовик В пятницу, 14 июля, в Николаеве на улице Спортивной столкнулись грузовик и Geely. Об этом сообщает спецкорреспондент 0512. Груженный строительным мусором автомобиль и легковушка не разминулись на дороге. Стоит отметить, что данный участок дороги узкий, поэтому встречное движение автомобилей часто затруднено. В результате столкновения грузовик перевернулся на бок. Жертв нет. Движение по улице затруднено. На месте ДТП работают патрульные. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама