30.06.17 19:134090
В Николаеве от столкновения с Geely перевернулся грузовик
|14.07.17 17:55
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В пятницу, 14 июля, в Николаеве на улице Спортивной столкнулись грузовик и Geely.
В пятницу, 14 июля, в Николаеве на улице Спортивной столкнулись грузовик и Geely.
Об этом сообщает спецкорреспондент 0512.
Груженный строительным мусором автомобиль и легковушка не разминулись на дороге. Стоит отметить, что данный участок дороги узкий, поэтому встречное движение автомобилей часто затруднено.
В результате столкновения грузовик перевернулся на бок. Жертв нет.
Движение по улице затруднено. На месте ДТП работают патрульные.