При нападении на курорт в Египте погибли украинцы

14.07.17 18:11Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Мужчина с ножом напал на отдыхающих туристов.

На курорте в Египте двое украинских граждан погибли при вооруженном нападении. Об этом сообщает Reuters и Telegraph, ссылаясь на источники в службах безопасности и МВД Египта.

Нападение произошло в курортном городе Хургада. Мужчина с ножом был задержан, но мотивы нападения пока неизвестны.

Египетская полиция предположила, что нападавший попал на терртиорию отеля, приплыв с близлежащего общественного пляжа.

По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Позже российский генконсул сообщил журналистам, что среди пострадавших есть женщина с гражданством России и Украины.

Египетское издание Elbalad пишет, что все пострадавшие женщины. Три из них - гражданки Сербии, еще одна туристка из Украины или Польши.

Все пострадавшие с травмами лица, ног и живота госпитализированы в больницы города.

Накануне министерство иностранных дел рекомендовала жителям Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в Египет и Индию в связи со сложной ситуацией с безопасностью этих странах.

В январе 2016 года три в Хургаде были ранены трое туристов. Тогда боевики, вооруженные ножами, ворвались в ресторан отеля Bella Vista и напали на туристов. Ранения получили два австрийца и гражданин Швеции, нападавшие были убиты полицией.

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