На Киевщине депутат побил школьника за пост

14.07.17 18:37Сколько просмотров этой статьи27Сколько комментариев этой статьи0

Депутат от БПП угрожал подростку расправой за сообщение в соцсети.

В Киевской области депутат Киево-Святошинского райсовета Александр Паламарчук угрожал насилием 16-летнему школьнику из села Гатное Сергею Чагарову.

Об этом сообщает портал Громада Київщини.

Во время очередного заседания сессии Гатненского сельского совета депутат возмутился сообщениями подростка в Facebook. Паламарчук подошел к несовершеннолетнему, схватил его за шею и начал требовать, чтобы Чагаров прекратил упоминать его жену, гражданку России. "Я тебе зубы выбью, и будет тебе свобода слова", – заявил Паламарчук.

Как сообщает издание, брат Паламарчука ударил школьника по лицу, из-за чего началась потасовка, приведшая к прекращению сессии.

Чагаров заявил порталу, что вызвал патрульных, но те не приняли заявления.

"Если у парня есть родители, пусть обращаются к нам с заявлением. Тогда мы будем реагировать. А там зависит от квалификации, будет ли это административная ответственность или уголовное производство", – пояснил ситуацию пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

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