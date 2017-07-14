Посол не подтвердил гибель украинцев в Хургаде

14.07.17 20:44Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

По данным украинского посла в Египте, нападавших было трое, а убитыми могут быть граждане Армении или Германии.

Информация, что среди погибших при нападении на отель в Хургаде были граждане Украины, пока не подтвердилась. Об этом сказал посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире 112 Украина, назвав имя раненой гражданки России.

По его словам, это был теракт, причем нападавших было трое и они атаковали туристов, отдыхающих в двух отелях, - Zahabia и Sunny Days El Palacio.

"По состоянию на сегодня мы не подтверждаем то, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации, погибли два человека, информация немного разнится, но по нашей информации это могут быть граждане или Германии, или Армении", - добавил посол. "Также есть одна раненая. Она не гражданка Украины, но рожденная в Украине госпожа Михайленко Елена Ивановна, но она является гражданкой РФ. Мы продолжаем работать", - сообщил Латий.

Отметим, информация о числе раненых в Египте противоречива - по одним данным, их четверо, по другим - шестеро. По данным российской стороны, среди раненых есть туристка с гражданством Украины и России.

Первоначально МВД Египта и иностранные СМИ безапелляционно сообщили, что при нападении на отель Sunny Days El Palacio в Египте убиты двое украинских туристов, и что нападающий был один.

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