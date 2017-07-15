Сутки в АТО: трое ранены

15.07.17 08:38Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

На луганском направлении ночью произошло боевое столкновение украинских войск с противником.

За минувшие сутки, 14 июля, подразделения сепаратистов 35 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один боец погиб, еще трое получили ранения. ВСУ 15 раз открывали ответный огонь, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, после 18 часов вечера на Мариупольском направлении противник из гранатометов и 82 мм минометов бил по позициям в районе Гнутово, Павлополя, Водяного и Каменки. А с 20:00 на протяжении двух часов противник из минометов калибра 120 мм, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов обстреливали Широкино. Также из 120 мм минометов и танка обстреливалась Красногоровка. Кроме того, ночью, под огнем вражеских гранатометов в очередной раз оказались гражданские здания в Марьинке.

На Донецком направлении противник в 21:00 из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по шахте Бутовка, Авдеевке и Каменке.

Резкое увеличение обстрелов зафиксировано на луганском направлении. Здесь противник около 23:00 открыл огонь по поселкам Донец и Новозвановка. А из 82 мм минометов накрывали Крымское.

Этой ночью произошло боевое столкновение украинских войск с противником. Почти с полуночи и до 2:00 в районе Новотошковского группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к нашим позициям. К сожалению, в ходе этих боевых действий один украинский защитник погиб, – отметили в штабе.

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