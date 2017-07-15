СМИ назвали возможные причины нападения в Хургаде

15.07.17 11:02Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Египетские СМИ рассматривают три версии причин инцидента в Хургаде, когда две туристки погибли и четыре получили ранения в результате нападения на пляже одного из отелей, передает РИА Новости.

В Египте обсуждают три версии резни в отеле.

Новостной портал Сада аль-Баляд со ссылкой на источник в органах безопасности Египта информирует, что 28-летний Абдель Рахман Шаабан, совершивший нападение, может принадлежать к группировке "Исламское государство". Издание утверждает, что преступник исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Сообщается также, что преступник говорит по-немецки и перед нападением общался с иностранцами.

Другой египетский интернет-ресурс Elmwatin также со ссылкой на силы безопасности Египта утверждает, что нападение могло стать результатом бытовой ссоры, в которой якобы участвовали две женщины − из Египта и Украины. После нее муж обиженной египтянки напал с ножом на обидчицу и ее знакомых.

Третья версия заключается в том, что нападавший страдал психическим заболеванием и в момент нападения не осознавал, что делал.

Официальные египетские власти версию трагедии пока не озвучили. Преступник задержан, он дает показания. Продолжается расследование.

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