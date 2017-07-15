В Лондоне вновь облили человека кислотой

15.07.17 15:25Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

В Лондоне произошло еще одно нападение, предположительно с использованием кислоты, сообщил Скотланд-Ярд.

Накануне вечером полицию вызвали на улицу Баллардс-роад в районе Дагенэм на востоке города. Двое мужчин попытались украсть мопед, плеснув некоей "ядовитой субстанцией" в его владельца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ограбление не удалось, однако задержать злоумышленников полицейские пока не смогли. Пострадавшего доставили в больницу, но вскоре уже выписали.

За сутки до этого в британской столице были совершены пять атак с использованием кислоты.

Первым пострадавшим стал владелец мопеда, которому двое неизвестных, также передвигавшихся на мопеде, прыснули кислотой в лицо. После этого один из нападавших угнал мопед. Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. По данным полиции, в результате других атак пострадали еще четыре человека. Один из них получил сильные ожоги.

По подозрению в совершении нападений были задержаны два подростка.

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