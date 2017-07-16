02.07.17 17:262790
В Северодонецке сотрудники полиции задержали киллеров и организатора убийства местного бизнесмена — кадры
|16.07.17 11:00
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В Северодонецке Луганской области сотрудники Национальной полиции предотвратили заказное убийство одного из местных бизнесменов.
В Северодонецке Луганской области сотрудники Национальной полиции предотвратили заказное убийство одного из местных бизнесменов.
Пресс-служба Нацполиции Луганской области заявила, что по горячим следам удалось задержать двух мужчин 38 и 42 лет, ранее судимых, которые должны были совершить заказное убийство, сообщает "Диалог.UA".
Сотрудники полиции тщательно разработали план по предупреждению убийства местного бизнесмена, а киллеры были задержаны непосредственно возле дома потенциальной жертвы.
Сотрудникам полиции удалось задержать и организатора заказного убийства, который находился на территории Донецкой области. При задержании у киллеров были обнаружены: граната Ф-1 и револьвер системы "Наган" с пятью боевыми патронами.
В данный момент следствие пытается установить заказчика убийства.