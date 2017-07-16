В Северодонецке сотрудники полиции задержали киллеров и организатора убийства местного бизнесмена — кадры В Северодонецке Луганской области сотрудники Национальной полиции предотвратили заказное убийство одного из местных бизнесменов. Пресс-служба Нацполиции Луганской области заявила, что по горячим следам удалось задержать двух мужчин 38 и 42 лет, ранее судимых, которые должны были совершить заказное убийство, сообщает "Диалог.UA". Сотрудники полиции тщательно разработали план по предупреждению убийства местного бизнесмена, а киллеры были задержаны непосредственно возле дома потенциальной жертвы. Сотрудникам полиции удалось задержать и организатора заказного убийства, который находился на территории Донецкой области. При задержании у киллеров были обнаружены: граната Ф-1 и револьвер системы "Наган" с пятью боевыми патронами. В данный момент следствие пытается установить заказчика убийства. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама