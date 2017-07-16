Жуткое ДТП в Николаеве: автобус насмерть сбил почтальона на глазах ее дочери

16.07.17 15:20Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве в районе перекрестка улиц 5-я Линия и 11-я Продольная в Ингульском районе микроавтобус «Mercedes» не уступил дорогу микроавтобусу «Газель». Произошло столкновение.

При этом «Mercedes» занесло, и он наехал на женщину-почтальона, которая выходила из двора, куда принесла почту. По другую сторону дороги женщину ждала 16-летняя дочь. Наезд произошел на глазах у дочери. Пострадавшая скончалась на месте. Ее дочь находится в шоковом состоянии, с ней работают психологи., сообщают ФАКТЫ.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции Николаева, открыто уголовное производство ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта со смертельным исходом», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

А возле города Южноукраинска водитель автомобиля «Nissan Micra» на закругленном участке дороги не справился с управлением, после чело съехал в кювет, врезался в опору теплосети и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летний водитель автомобиля, его 31-летняя супруга, а также двое их маленьких детей — 7-месячная девочка и 9-летний мальчик с травмами различной тяжести были доставлены в Южноукраинскую городскую больницу.

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