У Миколаєві маршрутчик «під кайфом» сумлінно перевозив пасажирів. Миколаївські патрульні, завдяки небайдужим громадянам, в черговий раз виявили водія маршрутного транспортного засобу, який перевозив пасажирів в стані наркотичного сп’яніння. Сьогодні, близько 9-ої години ранку, патрульні отримали повідомлення про те, що водій маршрутного таксі № 16, перевозить пасажирів в стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаєва на своїй сторінці у Facebook. Інспектори побачили вказаний транспортний засіб на вулиці Херсонське шосе та зупинили його. Під час спілкування з 28-річним водієм охоронці порядку помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Він погодився проїхати до медустанови, де склав тест, який підтвердив припущення інспекторів. На водія патрульні склали адмінматеріали за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама