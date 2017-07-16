У Миколаєві маршрутчик «під кайфом» сумлінно перевозив пасажирів.

16.07.17 16:29Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Миколаївські патрульні, завдяки небайдужим громадянам, в черговий раз виявили водія маршрутного транспортного засобу, який перевозив пасажирів в стані наркотичного сп’яніння.

Сьогодні, близько 9-ої години ранку, патрульні отримали повідомлення про те, що водій маршрутного таксі № 16, перевозить пасажирів в стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Миколаєва на своїй сторінці у Facebook.

Інспектори побачили вказаний транспортний засіб на вулиці Херсонське шосе та зупинили його. Під час спілкування з 28-річним водієм охоронці порядку помітили у нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Він погодився проїхати до медустанови, де склав тест, який підтвердив припущення інспекторів. На водія патрульні склали адмінматеріали за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння.

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