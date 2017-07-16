03.07.17 08:002700
Вместо извинений, вызвали полицию
|16.07.17 19:17
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В николаевском ресторане «Шамбала» клиентам принесли роллы с несвежей приправой васаби, а на замечание недовольного посетителя и просьбу заменить блюдо вызвали полицию.
В николаевском ресторане «Шамбала» клиентам принесли роллы с несвежей приправой васаби, а на замечание недовольного посетителя и просьбу заменить блюдо вызвали полицию.
Об этом «Новостям-N» сообщила постоянный читатель Ольга, которая стала жертвой недобросовестного обслуживания в ресторане.
«В Шамбале заказала роллы. Но их принесли с приправой васаби, явно несвежей, чуть ли не присохшей к тарелке. На замечание официанту и просьбу заменить несвежее блюдо мне посоветовали...съесть все и расплатиться, иначе вызовут полицию!», - сообщила Ольга.
При этом, девушка заказала также кофе, который ей так и не принесли.
В итоге, после отказа платить за роллы сотрудники ресторана вызвали полицию.
После приезда правоохранителей администраторы заявили, что посетитель оказывается платить по счету, однако потом принесли другую квитанцию, где роллов все-таки не было.
«Почему у нас привыкли относиться к людям именно так? Я готова платить, но за качество. А это уже просто ни в какие рамки...», - написала читатель.
Всех участников инцидента пригласили в райотдел для дачи пояснений.