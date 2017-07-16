Вместо извинений, вызвали полицию

В николаевском ресторане «Шамбала» клиентам принесли роллы с несвежей приправой васаби, а на замечание недовольного посетителя и просьбу заменить блюдо вызвали полицию.

Об этом «Новостям-N» сообщила постоянный читатель Ольга, которая стала жертвой недобросовестного обслуживания в ресторане.

«В Шамбале заказала роллы. Но их принесли с приправой васаби, явно несвежей, чуть ли не присохшей к тарелке. На замечание официанту и просьбу заменить несвежее блюдо мне посоветовали...съесть все и расплатиться, иначе вызовут полицию!», - сообщила Ольга.

При этом, девушка заказала также кофе, который ей так и не принесли.

В итоге, после отказа платить за роллы сотрудники ресторана вызвали полицию.

После приезда правоохранителей администраторы заявили, что посетитель оказывается платить по счету, однако потом принесли другую квитанцию, где роллов все-таки не было.

«Почему у нас привыкли относиться к людям именно так? Я готова платить, но за качество. А это уже просто ни в какие рамки...», - написала читатель.

Всех участников инцидента пригласили в райотдел для дачи пояснений.