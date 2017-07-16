В центре Львова воспламенился старинный дом

В центральной части Львова сотрудники спасательной службы на протяжении нескольких часов гасят пожар, который возник в жилом старинном доме.

О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Львовской области.

"В 15.45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на чердаке жилого дома на проспекте Свободы, 31. Возгорание обнаружено на 2-м, 3-м этаже и чердаке здания", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на место возгорания было доставлено девять пожарных автомобилей, а аткже семь пожарно-спасательных отделений.

"Спасатели ликвидируют возгорание в аппаратах защиты органов дыхания в составе 4-х звеньев газодымозащитной службы", - уточнили в спасательной службе.

Появилась информация о том, что в 17:02 пожар был локализован, однако его ликвидация продолжается. Спасатели не сообщают о пострадавших или погибших.