За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий получил ранения

17.07.17 08:02Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 16 раз обстреляли украинские позиции. В результате боевых действий один наш военный получил осколочное ранение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

"Вчерашний вечер и ночь не стали мирными для жителей Донбасса. И хотя днем ​​незаконные вооруженные формирование не обстреливали украинские позиции, после 18 часов враг все же продолжил провокации", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из гранатометов боевики били по украинским опорных пунктах в Водяное и Широкино. С 20.40 и почти на протяжении 2 часов враг из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов в и крупнокалиберных пулеметов обстреливал подразделения сил АТО в районе поселка Гнутово. Примерно в это же время преступники били по украинским защитникам в Талаковке. Здесь, в результате этого обстрела, один военный получил осколочное ранение. Кроме того, в конце суток боевики выпустили 13 мин калибра 82 миллиметра по Красногоровке.

На Луганском направлении, вечером, бандформирования из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровку и Донец.

"В целом, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 4 раза открывали огонь", - отметили в штабе.

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