Розенблату і Полякову запобіжний захід оберуть цього тижня Прокуратура клопотатиме про арешт фігурантів "бурштинової справи". Судові засідання з обрання для виключеного із "Блоку Петра Порошенка" нардепа Борислава Розенблата та депутата від "Народного фронту" Максима Полякова запобіжного заходу відбудуться 17-21 липня у Солом’янському райсуді Києва. Про це передають "Українські Новини" з посиланням на джерело в Національному антикорупційному бюро. Як зазначається, прокуратура, найімовірніше, проситиме суд призначити обом підозрюваним у корупції нардепам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама