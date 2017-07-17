03.07.17 11:002490
Розенблату і Полякову запобіжний захід оберуть цього тижня
|17.07.17 09:46
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Прокуратура клопотатиме про арешт фігурантів "бурштинової справи".
Прокуратура клопотатиме про арешт фігурантів "бурштинової справи".
Судові засідання з обрання для виключеного із "Блоку Петра Порошенка" нардепа Борислава Розенблата та депутата від "Народного фронту" Максима Полякова запобіжного заходу відбудуться 17-21 липня у Солом’янському райсуді Києва.
Про це передають "Українські Новини" з посиланням на джерело в Національному антикорупційному бюро.
Як зазначається, прокуратура, найімовірніше, проситиме суд призначити обом підозрюваним у корупції нардепам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.