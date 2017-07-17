В Николаеве «лучшего железнодорожника Украины» поймали при попытке украсть 1000 литров солярки (фото)

17.07.17 10:05Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудниками «Укрзализныци» во время внезапных проверок были выявлены две кражи дизтоплива работниками предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала «Одесская железная дорога».

В первом случае на станции «Раздельная-Сортировочная» на горячем задержали машиниста и его помощника. Эта локомотивная бригада при помощи насоса откачивала солярку из топливного бака тепловоза в автомобильную камеру, находившуюся в кабине локомотива. На момент задержания, воры успели откачать 15 литров топлива.

А на перегоне «Кульбакино — Прибужская» машинист и составитель поездов при помощи мотопомпы откачивали дизельное топливо из тепловоза в цистерну автомобиля УАЗ. Емкость ее рассчитана на 1000 литров. На момент задержания воры успели выкачать более пятисот литров солярки. Как сообщают в «Укрзализныце», ранее эти люди в подобных действиях замечены не были.

Машинист, пытавшийся украсть тысячу литров дизтоплива был отмечен наградой «Лучший работник железнодорожного транспорта Украины». Теперь его отстранили от работы. Расследование краж ведет полиция.

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