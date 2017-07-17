В Николаеве на Соборной площади предприниматели устроили митинг с детскими аттракционами

17.07.17 11:28Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 17 июля, в Николаеве на Соборной площади предприниматели устроили митинг, выставив детские аттракционы.

Об этом сообщает корреспондент Podrobnosti.mk.ua.

В данный момент ни один из установленных батутов и аттракционов не работает. Акция является митингом против якобы незаконного демонтажа детской площадки по адресу улица Космонавтов, 53.

"Документы там (на улице Космонавтов, 53 – Ред.) были. Они подались на продление еще в апреле и до си пор не были рассмотрены. Есть согласование с архитектурой, создана техническая документация за которую заплачены деньги. И на этом все. Со своей стороны предприниматели сделали все, что должны, а в горисполкоме не рассматривают. Если у вас есть время, чтобы демонтировать – то найдите время, чтобы рассмотреть вопрос о продлении. Сегодня это коснулось Космонавтов, а завтра нас всех", - прокомментировал один из предпринимателей.

Основные требования митингующих – это урегулирование процесса получения разрешительных документов, потому как, по мнению предпринимателей, процесс сервитута не подходит под их вид деятельности и является в принципе не рабочим.

Как сообщили председатель постоянной депутатской транспортной комиссии Владимир Евтушенко предприниматели, которые размещались по адресу Космонавтов, 53 имели разрешение на осуществление своей деятельности только на 1 квадратный метр, а пользовались 350 метрами квадратными. Данный вопрос будет рассмотрен депутатами на профильной комисии.

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