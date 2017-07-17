03.07.17 17:092400
Вчора хлопчик ледве не задушився в автівці – батьки, увага!
|17.07.17 13:38
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Вчора в Маріуполі трапився трагічний випадок для одних батьків, але дуже повчальний для всіх інших.
Вчора в Маріуполі трапився трагічний випадок для одних батьків, але дуже повчальний для всіх інших.
Про це повідомив В’ячеслав Аброськін, начальник ГУ Національної поліції в Донецькій області.
Двоє молодих батьків з дітьми на своєму авто приїхали до торгового центру. Батьки пішли у справах, а двоє хлопчиків шести та десяти років залишилися у машині.
Діти бавилися та загралися так, що старший хлопець заплутався у ременях безпеки, відбулося здавлювання шиї. Молодша дитина побігла до торгового центру кликати дорослих. Коли батьки прибігли до машини, хлопчик вже був у непритомному стані. Швидка доставила дитину до лікарні, де був проведений комплекс реанімаційних заходів.
На даний час дитина знаходиться в комі, стан важкий.
Все передбачити в житті не можна, але багато трагедій можна запобігти, бо найчастіші винуватцями буваємо самі ж ми. Хлопчику скорішого одужання. Бережіть дітей!