В Кривом Озере детские шалости с огнем привели к пожару

17.07.17 14:31Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Главное управление ДСНС Украины в Николаевской области сообщает , что 17 июля, поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в которой хранилось сено по ул. Горького с. Кривое Озеро.

Как выяснилось, у здания играли дети, одна из девочек 2012 г.р., взяв спички, подожгла сено. Неподалеку от горящей постройки расположен жилой дом, существовала угроза переброса огня на него. Пожарные не допустили увеличение площади горения.

Уважаемые родители! Заботьтесь о безопасности своих детей! Следите за их поступками и воспитывайте правила безопасного поведения. Не позволяйте играть с огнеопасными предметами, ведь от этого зависит сохранение их жизни и здоровья.

В экстренной ситуации звоните по экстренному номеру Службы спасения 101!

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