03.07.17 17:092400
В Одессе при взрыве гранаты погиб подросток
|17.07.17 14:44
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Еще два человека получили ранения.
Еще два человека получили ранения.
Сегодня днем в Малиновском районе Одессе при взрыве гранаты РГД-5 погиб 16-летний подросток, еще два человека получили ранения и госпитализированы.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции, взрыв прогремел в многоквартирном доме.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой несчастный случай) УК Украины.
Правоохранители устанавливают, каким образом граната попала к несовершеннолетним. По предварительной версии, ее принес один из потерпевших приятелей погибшего.