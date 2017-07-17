03.07.17 17:092400
В Харькове трамвай задавил пешехода в наушниках
|17.07.17 15:11
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Водитель трамвая сигналил мужчине.
Водитель трамвая сигналил мужчине.
В Харькове мужчина попал под трамвай и скончался от полученных травм.
Трагедия произошла в понедельник, 17 июля, сообщил директор департамента по делам прессы и информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook, передает КорреспонденТ.net
По его словам, инцидент произошел на улице Героев Труда, перед остановкой "Станция метро "Героев Труда".
"Шел в наушниках, не по пешеходному переходу, на сигналы не реагировал. Водитель трамвая ему сигналил, но он, видимо, не услышал. Тормозил, но остановиться не успел", – написал Сидоренко.
Трамвайный вагон подняли краном – мужчина не выжил. 31-летнего водителя трамвая госпитализировали – он находится в шоковом состоянии.