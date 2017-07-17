В Харькове трамвай задавил пешехода в наушниках

Водитель трамвая сигналил мужчине.

В Харькове мужчина попал под трамвай и скончался от полученных травм.

Трагедия произошла в понедельник, 17 июля, сообщил директор департамента по делам прессы и информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook, передает КорреспонденТ.net

По его словам, инцидент произошел на улице Героев Труда, перед остановкой "Станция метро "Героев Труда".

"Шел в наушниках, не по пешеходному переходу, на сигналы не реагировал. Водитель трамвая ему сигналил, но он, видимо, не услышал. Тормозил, но остановиться не успел", – написал Сидоренко.

Трамвайный вагон подняли краном – мужчина не выжил. 31-летнего водителя трамвая госпитализировали – он находится в шоковом состоянии.