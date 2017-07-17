В Николаевском заповедном парке погибло 12 пеликанов: птицы ударились о провода электросети Перелетая через Тилигульский ландшафтный парк, что находится в Березанском районе, 12 пеликанов врезались в линию электропередач. Об этом сообщают смотрители парка на странице в Facebook. Птицы пролетали в первой половине дня 14 июля над Прогрессовской косой, именно здесь зафиксировано значительное скопление околоводных птиц., передаёт Nikolaev-citi. Но, этот участок пересекает воздушная ЛЭП, которая создает препятствия для миграции пернатых. Чтобы предотвратить гибель птиц в будущем, необходимо поставить определенные средства и устройства, которые сделают электросеть заметнее для птиц, которые смогут её облетать. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама