В Черногории эвакуируют туристов из-за лесных пожаров

17.07.17 16:56Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

Пожары вблизи черногорской столицы продолжаются с прошлой недели.

В центральной Черногории и отдельных районах побережья Адриатического моря бушуют лесные пожары. Огнем охвачены два крупных очага в центре страны, сообщает RTCG.

В частности, пожары вблизи черногорской столицы Подгорице продолжаются с прошлой недели.

Большая часть курортных городов не пострадали от огня, но в муниципалитете Тиват 17 июля эвакуировали около 300 туристов с курорта Понта Весло. При этом огонь от деревьев перекинулся на несколько домов городка.

Из села Беговичи в том же муниципалитете эвакуировали 15 летних местных жителей, хотя пожар пока не дошел до человеческих домов.

Накануне вечером спасателям удалось локализовать пожар на Голом Бргу вблизи города Петровац.

Всего с начала лета в Черногории зафиксировано уже около 500 лесных пожаров.

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