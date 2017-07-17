Во Львовской обл. 14-летняя школьница отравилась таблетками, чтобы не ехать в деревню

Во Львовской области 14-летняя школьница отравилась таблетками, чтобы не ехать в деревню. Девушка госпитализирована в реанимационное отделение районной больницы

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Львовской области в Facebook.

"В Золочевский отдел полиции 14 июля поступило сообщение от дежурного врача районной больницы о том, что к ним поступила 14-летняя местная жительница, у которой медики диагностировали медикаментозное отравление", - говорится в сообщении.

Сообщается, что между девочкой и ее матерью возник спор относительно поездки в село. На следующий день около 12:00 отец подростка, зайдя в ее комнату, увидел девушку в бессознательном состоянии и вызвал скорую.

Врачи диагностировали у подростка медикаментозное отравление и госпитализировали пострадавшую в реанимационное отделение. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.