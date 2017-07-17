В Николаеве на плошади Победы сбили ребенка

Днем в понедельник, 17 июля, на проспекте Мира в Николаеве, автомобиль «ВАЗ-2109» сбил 10-летнего школьника.

«Девятка» ехала по проспекту Мира, со стороны ул. Васляева, в направлении железнодорожного вокзала. В районе площади Победы, слева направо по ходу движения автомобиля, в неустановленном месте, дорогу перебегал мальчик лет десяти. Как сообщает интернет-издание "Новости N", водитель вовремя не заметил препятствие и сбил ребенка.

С места происшествия пострадавшего «скорая» увезла в областную детскую больницу. О его состоянии ничего не известно.

Отметим, что место, где школьник перебегал дорогу, находится буквально в 10 метрах от регулируемого пешеходного перехода.