В Киеве нашли склад поддельного виски на 5 млн

17.07.17 19:35Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Со склада алкоголь развозили по всей Украине.

Правоохранители и налоговики обнаружили в Соломенском районе Киева подпольные склады, где хранилась для продажи контрафактная алкогольная продукция элитных марок. Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

В ходе проведения обысков складских помещений, а также транспортных средств, было изъято почти четыре тонны фальсифицированных ликероводочных изделий, которые были расфасованы в стеклянные бутылки и упаковки известных иностранных брендов, без акцизных марок установленного образца.

В сообщении прокуратуры не указываются названия брендов, однако на фотографиях, опубликованных на Facebook, видны коробки с названиями виски Chivas и Grant’s.

"Общая стоимость изъятого составила почти 5 млн грн. Указанная продукция реализовывалась через сеть Интернет с помощью почтовых сервисов", - сказано в сообщении.

В настоящее время по изъятой продукции назначена судебно-химическая экспертиза.

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