В зоне АТО пострадали двое военных – штаб

За сутки украинские военные 10 раз открывали ответный огонь.

За минувшие сутки, 17 июля, подразделения сепаратистов 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Ранение получил один боец, у еще одного военнослужащего – боевая травма, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, увеличилось количество обстрелов на Донецком направлении. Так, начиная с 19:00 и практически до полуночи противник с нескольких направлений бил по опорным пунктам в районе Авдеевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Именно здесь пострадали оба украинских военных.

Кроме того, вечером, сепаратисты из минометов и гранатометов накрывали позиции неподалеку Песков, а из стрелкового оружия били по шахте Бутовка.

На луганском направлении трижды под огонь крупнокалиберных пулеметов попадали позиции в Новозвановке и дважды в Новоалександровке. Также, около 23 часов велся огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.

На мариупольском направлении около полуночи были обстреляны из минометов калибра 120 миллиметров и гранатометов опорные пункты сил АТО в Лебединском.

Отмечается, что украинские военные 10 раз открывали ответный огонь.