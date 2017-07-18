04.07.17 09:302360
В зоне АТО пострадали двое военных – штаб
|18.07.17 08:01
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За сутки украинские военные 10 раз открывали ответный огонь.
За сутки украинские военные 10 раз открывали ответный огонь.
За минувшие сутки, 17 июля, подразделения сепаратистов 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Ранение получил один боец, у еще одного военнослужащего – боевая травма, передает пресс-центр штаба АТО.
По информации военных, увеличилось количество обстрелов на Донецком направлении. Так, начиная с 19:00 и практически до полуночи противник с нескольких направлений бил по опорным пунктам в районе Авдеевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Именно здесь пострадали оба украинских военных.
Кроме того, вечером, сепаратисты из минометов и гранатометов накрывали позиции неподалеку Песков, а из стрелкового оружия били по шахте Бутовка.
На луганском направлении трижды под огонь крупнокалиберных пулеметов попадали позиции в Новозвановке и дважды в Новоалександровке. Также, около 23 часов велся огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.
На мариупольском направлении около полуночи были обстреляны из минометов калибра 120 миллиметров и гранатометов опорные пункты сил АТО в Лебединском.
Отмечается, что украинские военные 10 раз открывали ответный огонь.