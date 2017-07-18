04.07.17 09:302360
В Ираке задержаны десятки женщин-джихадисток
|18.07.17 08:24
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Террористки ИГИЛ готовились к нападениям на правительственные войска в освобожденном Мосуле.
Террористки ИГИЛ готовились к нападениям на правительственные войска в освобожденном Мосуле.
В ходе зачистки иракского города Мосула от последних боевиков террористической группировки Исламское государство были задержаны 20 джихадисток.
Как пишет газета Die Welt, среди задержанных пять сторонниц ИГ, которые приехали в Ирак из Германии. Одна из них, по всей вероятности, – 16-летняя школьница из Саксонии.
Принявшая ислам немка исчезла из дома летом 2016 года. Еще в Германии она попала в поле зрения правоохранительных органов из-за своих интернет-контактов со сторонниками ИГИЛ.
Прокуратура возбудила в отношении нее дело по обвинению в подготовке совершения тяжкого государственного преступления. Дело было приостановлено в связи с исчезновением подозреваемой.
Кроме немок, среди задержанных женщин-боевиков были представительницы России, Турции и Канады. Они скрывались в подземном туннеле и имели при себе стрелковое оружие и пояса смертников, готовясь к нападениям на правительственные войска.