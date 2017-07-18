04.07.17 14:522230
На Прикарпатье мужчина во время застолья подорвал гранату
|18.07.17 10:16
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От полученных травм мужчина умер на месте.
От полученных травм мужчина умер на месте.
В селе Угринов Ивано-Франковской области мужчина во время застолья решил показать односельчанину ручную гранату. От взрыва гость получил ранение и скончался, сообщила пресс-служба полиции области.
Согласно данным правоохранителей, 46-и 47-летние жители Угринова распивали алкоголь, когда один из них решил показать гранату Ф-1, которая разорвалась.
"Гость получил осколочные ранения, от которых скончался. Владелец дома в состоянии шока оттащил тело погибшего на огород, прикрыл травой и сообщил о трагедии сельскому главе, который и вызвал полицию", – сообщили правоохранители.
Мужчину задержали, решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.