В Черновцах разбился рейсовый автобус, есть жертвы

Автобус Neoplan врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.

В Черновцах рейсовый автобус попал в ДТП, передает местное издание Bukinfo со ссылкой на патрульную полицию.

Сообщается, что авария произошла на выезде из города – столкнулись рейсовый автобус Neoplan и микроавтобус Mercedes Sprinter.

В результате аварии по дороге в больницу умер водитель микроавтобуса. Также медики госпитализировали пострадавших двух водителей рейсового автобуса Neoplan и проводницу.

По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали в этой аварии.