04.07.17 14:522230
В Черновцах разбился рейсовый автобус, есть жертвы
|18.07.17 11:34
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Автобус Neoplan врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.
Автобус Neoplan врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter.
В Черновцах рейсовый автобус попал в ДТП, передает местное издание Bukinfo со ссылкой на патрульную полицию.
Сообщается, что авария произошла на выезде из города – столкнулись рейсовый автобус Neoplan и микроавтобус Mercedes Sprinter.
В результате аварии по дороге в больницу умер водитель микроавтобуса. Также медики госпитализировали пострадавших двух водителей рейсового автобуса Neoplan и проводницу.
По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали в этой аварии.