04.07.17 14:522230
На Николаевщине грузовик перевернулся на ж/д путях; пострадали два человека
|18.07.17 12:10
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Сегодня, 18 июля, примерно в 4:35, на 50 км автодороги Р-06 «Ульяновка-Николаев» в Первомайском районе водитель автомобиля «DAF» с полуприцепом, двигаясь со стороны г. Первомайска в направлении г. Голованевск, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на бок.
Сегодня, 18 июля, примерно в 4:35, на 50 км автодороги Р-06 «Ульяновка-Николаев» в Первомайском районе водитель автомобиля «DAF» с полуприцепом, двигаясь со стороны г. Первомайска в направлении г. Голованевск, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на бок.
Об этом сообщает Управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области. В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летний водитель и его 55-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Вследствие ДТП были перекрыты железнодорожного пути с полной блокировкой движения поездов.
Сейчас движение поездов восстановлено.