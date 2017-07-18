На Николаевщине грузовик перевернулся на ж/д путях; пострадали два человека

Сегодня, 18 июля, примерно в 4:35, на 50 км автодороги Р-06 «Ульяновка-Николаев» в Первомайском районе водитель автомобиля «DAF» с полуприцепом, двигаясь со стороны г. Первомайска в направлении г. Голованевск, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на бок.

Об этом сообщает Управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области. В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летний водитель и его 55-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Вследствие ДТП были перекрыты железнодорожного пути с полной блокировкой движения поездов.

Сейчас движение поездов восстановлено.