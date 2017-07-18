04.07.17 14:522230
Найдены пять противотанковых мин на Николаевщине
|18.07.17 13:55
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На Николаевщине на берегу Южного Буга нашли пять противотанковых мин
На Николаевщине на берегу Южного Буга нашли пять противотанковых мин
В понедельник, 17 июля, специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили пять инженерных противотанковых мин ТМ-57 и минометную мину калибром 50 мм.
Опасные предметы были обнаружены на Николаевщине на береговой полосе Южного Буга. Об этом сообщили Николаевские новости с отсылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.