Найдены пять противотанковых мин на Николаевщине На Николаевщине на берегу Южного Буга нашли пять противотанковых мин В понедельник, 17 июля, специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожили пять инженерных противотанковых мин ТМ-57 и минометную мину калибром 50 мм. Опасные предметы были обнаружены на Николаевщине на береговой полосе Южного Буга. Об этом сообщили Николаевские новости с отсылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама